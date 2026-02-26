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Autoridades reportan un violento asesinato que se presentó en el sector de Río Segundo de Alajuela, específicamente en un minisúper. Dos gatilleros le quitaron la vida a un masculino cuando salía de hacer compras en un minisúper.
La víctima ingresó al local, realizó unas compras y cuando salió del lugar, dos sujetos armados salen de un vehículo que estaba cerca de la entrada y le disparan en múltiples ocasiones.
Se vio cómo los gatilleros no les importó la presencia de otras personas para realizar el ataque.
Sí, hay oficiales de Fuerza Pública, como agentes del Organismo de Investigación Judicial.
El hombre viajaba en un vehículo de alta gama.