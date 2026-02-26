Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Autoridades reportan un violento asesinato que se presentó en el sector de Río Segundo de Alajuela, específicamente en un minisúper. Dos gatilleros le quitaron la vida a un masculino cuando salía de hacer compras en un minisúper.

¿Cómo se dio el asesinato en el minisúper?

La víctima ingresó al local, realizó unas compras y cuando salió del lugar, dos sujetos armados salen de un vehículo que estaba cerca de la entrada y le disparan en múltiples ocasiones.

Se vio cómo los gatilleros no les importó la presencia de otras personas para realizar el ataque.

¿Hay autoridades en el lugar?

Sí, hay oficiales de Fuerza Pública, como agentes del Organismo de Investigación Judicial.

Detalles de la víctima

El hombre viajaba en un vehículo de alta gama.