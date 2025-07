Una vecina que tiene poco de vivir en El Poró de Copán de San Ramón de Alajuela fue víctima de un ataque de varios perros hacia sus mascotas. La joven fue atacada por los canes cuando intentó acabar con la disputa.

Como muestra el video, la joven caminaba por la zona, cuando sus perros se enfrascan en una pelea contra otro, lo que provocó que un grupo de animales participaran en la pelea. La joven, en su intento de quitar a su perros, cayó al suelo en medio del enfrentamiento.

Un ciclista que pasaba por el lugar, al notar a la joven en peligro, espantó a los perros y la puso a salvo. La mujer, tras ser liberada, acudió a un centro médico para que se le valorara.

“Es un problema que hay en el barrio, de hecho, si usted puede notar ahorita, vea allá, ese problema de que hay una cantidad de perros que hay aquí en el barrio, algunos tienen dueño, otros no, y ya hace un par de meses atrás habían atacado a un señor, un señor que anda de vendedor ambulante. Otro perro, en otra ocasión, ha atacado a otros vecinos aquí del barrio, de hecho, se habían hecho unas denuncias con SENASA y nos habían enviado a la policía municipal, si no me equivoco“, comentó Yadir Cortés, testigo.

Según indican otros vecinos, la comunidad es conocida por tener perros agresivos.

Si cada uno de los perros tuviera dueño, la joven afectada tiene toda la potestad legal de emprender toda una situación penal en contra de los propietarios.