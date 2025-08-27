Un video muestra cómo una mujer fue secuestrada por al menos cuatro sujetos en la Urbanización Baviera, Montecillos de Alajuela. El hecho se dio en horas de la mañana.

Según revelan las imágenes, la mujer estaba en un vehículo blanco, cuando otro carro le intercepta, los ocupantes del mismo salen e ingresan al automotor de la víctima y se retiran del lugar.

Por el momento se desconoce el paradero de la mujer, quien sería hermana de un policía.

En caso de tener información, no dude en informar de inmediato al 9-1-1. Fuerza Pública, Policía Municipal de Alajuela y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), trabajan en el caso.

*Información en desarrollo.