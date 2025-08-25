Un video de vigilancia muestra el momento en que un sujeto, tras hacer una abertura en el techo, ingresó ilegalmente a un restaurante en el centro de Liberia, para robar todo lo que pudo, un hecho delictivo que ahora es investigado por el Organismo de Investigación Judicial.

El OIJ ha decidido difundir las imágenes del delincuente para solicitar de manera confidencial la colaboración de la población, con el fin de identificar y capturar al individuo responsable de este audaz hurto.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso o pueda reconocer al sujeto puede comunicarse de forma anónima con la línea confidencial de la institución para aportar datos cruciales a la investigación.