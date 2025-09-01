Un video captó la estampida de cientos de personas durante el cierre de las festividades por el Día de la Cultura Afrocostarricense en Limón, luego de que se desatara una balacera en las inmediaciones del parque central, donde preliminarmente dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas en vehículos particulares.

El incidente se sumó a peleas anteriores entre asistentes, según reportes del Organismo de Investigación Judicial.

La violencia refleja la lucha entre bandas por el control territorial para la venta de drogas en la zona.