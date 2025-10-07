El video de una cámara capta el momento en que dos autobuses colisionan en pleno centro de Desamparados. En medio de los unidades de transporte había un motociclista, el cual quedó prensado, debido al impacto.

¿Qué pasó?

El conductor de un autobús no frenó a tiempo y colisionó contra otra unidad de transporte. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se trasladó en condición crítica al ocupante de la motocicleta hacia un centro médico.

También, la Cruz Roja atendió a 7 personas más, las cuales estaban en uno de los buses involcrados.

¿Se sabe la razón del accidente?

Por el momento no se tiene claro qué generó el percance.