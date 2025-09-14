Gatilleros asesinaron a dos jóvenes esta madrugada en el sector de Desamparados.

Informe preliminar

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se reportó a eso de las 3:05 a.m.

Las víctimas se encontraban en vía pública, cuando fueron abordados por dos sujetos en motocicleta. Por razones que se desconocen, les dispararon en múltiples ocasiones.

En el lugar, agentes recolectaron al menos 17 casquillos de bala.

Video

El video de una cámara de seguridad captó cómo los gatilleros llegan al lugar, uno se baja de la motocicleta y dispara indiscriminadamente contra las víctimas.

Asesinados

Uno de los jóvenes murió en el lugar, mientras que el otro fue declarado sin signos vitales en la Clínica Marcial Fallas.

El caso se encuentra en investigación.