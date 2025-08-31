Un sedán híbrido quedó completamente envuelto en llamas la madrugada de este domingo en Desamparados. Según versiones preliminares, el fuego pudo originarse por una fuga en el sistema de gas LP del vehículo.

En el carro viajaban dos adultos mayores y un menor de edad, quienes lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia, pero el vehículo quedó consumido por completo. Con este caso, ya suman 545 automotores incendiados en 2025, lo que equivale a casi dos por día.

Mauricio Montero, jefe de batallón de Bomberos, explicó que la mayoría de incidentes (68%) corresponden a vehículos livianos y que el error humano es la principal causa: reparaciones empíricas, instalaciones de accesorios no originales o trabajos realizados por personas no certificadas.

“Muchas veces se colocan pantallas, luces u otros dispositivos que sobrecargan el sistema eléctrico del vehículo. Además, reparaciones mal hechas en líneas de combustible provocan fugas que, al entrar en contacto con superficies calientes, generan incendios”, detalló Montero.

Bomberos insiste en la importancia de realizar mantenimientos en talleres autorizados y portar siempre un extintor en buen estado. El dispositivo permite controlar un principio de incendio antes de que el fuego se propague.

Las provincias con más casos en lo que va del año son Alajuela (122), Heredia (104), Limón (67) y Puntarenas (61).