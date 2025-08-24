Tremendo susto se llevaron las personas que estacionaron sus vehículos a un costado del Aeropuerto Juan Santamaría. Un toro trotó por la vía que comunica Alajuela con San José trató de embestir a los presentes.

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos intentó detener al animal en las oficinas del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), pero el mismo se mostraba agresivo.

A la llegada de la primera unidad extintora, se logra aislar en una zona específica, donde había una cerca, para evitar que saliera del lugar y causara más daños, se adiciona otra unidad extintora, se logra hacer una logística para lo que es la indetificación por medio de las señas que tenía el animal, por medio de los dueños, se coordina con ellos y se logra hacer llegar al lugar y en un trabajo en equipo se logra capturar al lugar”, dijo un funcionario de Bomberos.

El trabajo en equipo fue trascendental para tener control sobre el toro y lograr llevarlo a un lugar seguro.