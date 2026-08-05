Una nueva tragedia golpeó al fútbol asiático luego de que el jugador tailandés Safwan Awae, de 24 años, falleciera producto del impacto de un rayo mientras disputaba un partido de la Copa Golok en el sur de Tailandia.

Rayo sorprendió a los jugadores

El hecho ocurrió en el Estadio Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok, en la provincia de Narathiwat, cuando una tormenta eléctrica se presentó en pleno desarrollo del encuentro.

En cuestión de segundos, una potente descarga cayó sobre el terreno de juego y provocó que varios futbolistas se desplomaran ante la mirada de jugadores, aficionados y cuerpos técnicos.

¿Qué le sucedió al jugador?

Safwan Awae, futbolista del Yala FC, fue quien sufrió las lesiones más graves tras el impacto del rayo.

Sus compañeros y el cuerpo médico ingresaron de inmediato para brindarle los primeros auxilios, pero el jugador falleció a causa de la descarga eléctrica.

Además, otras nueve personas resultaron heridas durante el incidente y fueron trasladadas a distintos centros médicos para recibir atención.

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