Video: Motociclistas se agarran en plena carretera y terminan en aparatoso choque contra un carro

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un accidente bastante particular tuvo lugar este miércoles 4 de marzo en la comunidad de Santa Ana.

El video de una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que dos motociclistas se aprecian forcejeándose en plena vía. Lo difundió la página Waze Costa Rica

La aparente discusión avanza, y ambos se mantienen agarrados mientras se movilizan hacia el frente. Terminan por impactar de manera directa un vehículo que estaba haciendo el alto en ese momento.

El momento es aparatoso, una de las ocupantes de motocicleta sale volando y luego cae al suelo, mientras que la otra cae al suelo directamente.

A una de las ocupantes las trasladaron de manera urgente a un centro hospitalario cercano. De momento, se desconocen las causas del forcejeo en la calle.