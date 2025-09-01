Dos sujetos quienes viajaban en motocicleta protagonizaron un altercado contra el conductor de un autobús.

¿Qué pasó?

Aunque las circunstancias no están claras, el video muestra cómo los motorizados se dirigen a la puerta para discutir con el chofer.

Posteriormente, se observa como atacan directamente la unidad, con golpes que incluso dejan los parabrisas con graves daños y poca visibilidad.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial solicitan ayuda para dar con los sospechosos, puede hacerlo a la línea confidencial 800-8000-645.