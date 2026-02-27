El intento de un motociclista de evitar el pago del peaje en la Ruta 27, a la altura de Escazú, terminó siendo captado en video por la cámara de un vehículo que circulaba cerca.

En las imágenes se observa cómo el conductor de la moto se adhiere a otro automóvil para cruzar la barrera, una táctica que, aunque no es nueva, esta vez tuvo un desenlace desafortunado para el infractor.

Un oficial de Tránsito que se percató de la maniobra lo interceptó más adelante, por lo que el motociclista ahora se expone a una multa.

Video