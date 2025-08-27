El Fútbol Club Motagua no solo logró su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2025, sino que también lo hizo con sabor a revancha y mucha celebración. Tras eliminar a Saprissa en su propio estadio, el equipo hondureño desató la fiesta en el camerino y el video del festejo no tardó en hacerse viral en redes sociales.

En las imágenes, difundidas poco después del partido disputado el martes 26 de agosto, se puede ver a todos los jugadores de Motagua cantando, saltando y celebrando con euforia la eliminación del club morado, que nuevamente se despide de un torneo internacional sin superar la fase de grupos.

En Motagua todo es felicidad

Con este resultado, Motagua finalizó como líder en el Grupo C, y lo acompañará en la siguiente fase el Club Sport Cartaginés, que goleó al Independiente en su casa para firmar el segundo puesto.