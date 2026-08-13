VIDEO: Macho Coca manda contundente mensaje a Laura Fernández antes de su extradición

En un video de 11 minutos publicado por el Ministerio Público, Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, cuestionó las condiciones de alimentación que, según él, enfrentó durante su permanencia en el centro penal La Reforma.

¿Qué le dijo “Macho Coca” a Laura Fernández?

En el video, invitó a Laura Fernández a visitar personalmente los centros penitenciarios para comprobar las condiciones de alimentación que, según afirmó, enfrentan los privados de libertad.

Bell Fernández cuestionó que la mandataria haya señalado que reciben comida de buena calidad y sostuvo que las raciones son insuficientes, por lo que pidió que “vaya la presidenta” y compruebe lo que ocurre dentro de las cárceles.

“Que vaya la presidenta, que vaya a los jueces, que vaya el señor fiscal, que vaya todo el mundo a revisar eso”, manifestó.

¿Qué afirmó sobre la alimentación?

El ahora extraditado aseguró que durante meses recibió porciones que, según su relato, consistían principalmente en pan, café, arroz y huevo.

También afirmó que perdió 45 kilos de peso durante su permanencia en prisión y cuestionó las cantidades de comida que reciben otros privados de libertad.

“Ahora que vinieron las tazas pequeñas, la gente queda con hambre”, señaló en el video.

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¿Qué otras condiciones denunció?

En la grabación, Bell Fernández también describió las condiciones de la celda donde permaneció. Aseguró que convivió durante meses con numerosas palomas y que debía limpiar el espacio varias veces al día debido a los excrementos de estas aves.

Según su relato, incluso habría sufrido molestias en los ojos y dificultades para dormir.

Bell Fernández también agradeció a las autoridades de Estados Unidos por llevar adelante su extradición y afirmó que considera que este traslado podría permitirle vivir más tiempo.

Macho Coca fue extraditado a Nueva York la mañana de este jueves 13 de agosto, donde deberá enfrentar el proceso judicial por los delitos que le atribuyen las autoridades estadounidenses.