(VIDEO) Ladrón comete un violento asalto tras fingir ser un cliente

El Organismo de Investigación Judicial, Organismo de Investigación Judicial, difundió un video captado por una cámara de seguridad en el que se observa a un hombre sospechoso de cometer un robo agravado dentro de una panadería ubicada en el centro de Limón.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero del 2026, aproximadamente a la 1:30 de la tarde.

Fingió ser cliente antes de cometer el asalto

Según la información, el sospechoso ingresó al establecimiento aparentando ser un cliente.

Sin embargo, al momento de realizar el pago, sacó un arma de fuego y presuntamente la colocó en la parte posterior de la cabeza de la dependiente para obligarla bajo amenaza a abrir la caja registradora.

Una vez abierta, el hombre tomó el dinero en efectivo y salió rápidamente del local.

Le puede interesar: Brutal choque contra vaca deja dos personas gravemente heridas



Sospechoso escapó en bicicleta

Las autoridades indicaron que el sospechoso huyó del sitio abordando una bicicleta en la que había llegado al comercio.

En la grabación difundida por el OIJ se observa a un hombre de contextura media, de entre 25 y 35 años aproximadamente, quien vestía camiseta azul con diseño frontal, pantaloneta negra, sandalias, gorra negra y portaba un bolso en la espalda.

OIJ pide colaboración de la ciudadanía

El caso se mantiene bajo investigación y las autoridades solicitan ayuda de la ciudadanía para identificar al sospechoso.

Cualquier información puede brindarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.