(VIDEO) Jeyland Mitchell debutó en Francia con victoria y cometió un penal

El costarricense Jeyland Mitchell debutó este sábado con el Estrasburgo en la Liga de Francia, donde fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria 2-1 ante el Lens.

Penal y tarjeta amarilla para Jeyland

La acción más complicada para el defensor tico llegó al minuto 34, cuando cometió una falta dentro del área. El árbitro señaló penal y amonestó al tico.

¡¡NO JEYLAND!!😰❌



El tico provocó un penal en su debut ante el Lens que terminó en el 1-0 parcial de Thauvin😱



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Florian Thauvin convirtió desde el punto de penal y puso adelante al Lens.

Estrasburgo remontó

Mitchell tuvo una oportunidad para marcar tras un centro al área, pero su remate de cabeza se fue por encima del marco.

El Estrasburgo reaccionó y terminó remontando el partido con un doblete de Gessime Yassine, para conseguir sus primeros tres puntos con el tico como titular.

El defensa de 21 años fue presentado el pasado 19 de agosto como nuevo jugador del club francés, tras ser comprado al Sturm Graz de Austria.