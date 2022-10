El video de la joven argentina de 25 años se volvió viral en las redes sociales, tras hacer una grabación llorando en la que pide que por favor la mantengan, ya que no le “gusta trabajar”.

Nani Unu se volvió viral en las últimas horas por haber publicado un video en Tik Tok donde hace un llamado a la “solidaridad”.

Mencionando que busca alguien que la quiera mantener.

La ‘influencer’ argentina vive en Rosario y tiene más de 236.600 seguidores en la red social mencionada.

La publicación la realizó el día lunes 3 de octubre y al día de la fecha ya tiene más de 7 millones y medio de reproducciones.

Allí menciona que esto es ” llamado a la solidaridad, necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa”.

En el video se la puede ver claramente en rota en llanto y hasta desesperada por encontrar, justamente, a quien pueda mantenerla para no tener que trabajar, ya que no se siente capaz de poder hacerlo.

“Necesito una solución, esto es muy difícil”, menciona Nani Unu.