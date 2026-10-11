(VIDEO) Hombres se agarran a golpes en media Circunvalación

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Un video difundido en redes sociales muestra cómo dos hombres se agarran a los golpes en media Circunvalación, específicamente en las cercanías del Parque de la Paz.

Un conductor grabó la forma en cómo los masculinos resolvían sus diferencias en media calle, con sus vehículos detenidos.

Video del pleito en Circunvalación

El video compartido por la página Waze Costa Rica muestra cómo los involucrados se dieron al golpes hasta terminar cayéndose a la acera.

Posteriormente uno de ellos se va hacia el vehículo donde viajaba y el otro lo va a buscar, para seguir golpeándolo.

Uso de un palo

En un momento determinado, llega un tercer hombre, que utiliza un tipo de palo para ayudar a su compañero.

Video generó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.