VIDEO: Hombres balearon casa con una AK-47 e incendiaron carro

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar un vehículo de color azul que estaría relacionado con un violento ataque ocurrido en Guácimo de Limón.

Los hechos se registraron el 8 de abril de 2025, alrededor de las 3:50 de la madrugada, en la localidad de Los Geranios de Guácimo.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según la investigación preliminar, un vehículo llegó hasta una vivienda y, aparentemente, varios sujetos que viajaban en su interior dispararon en repetidas ocasiones contra la casa.

Para cometer el ataque habrían utilizado un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y un fusil tipo AK-47.

¿Qué pasó después de los disparos?

Tras balear la vivienda, los sospechosos, aparentemente, se dirigieron hasta una propiedad cercana.

Ahí habrían incendiado un vehículo que pertenecía a una persona que reside en la casa que fue atacada a balazos.

Los investigadores obtuvieron un video de cámaras de seguridad en el que quedó registrado el vehículo que, presuntamente, utilizaron los sospechosos.

Por esta razón, los agentes de las delegaciones regionales del OIJ de Pococí y Guácimo buscan identificar el carro y determinar quiénes viajaban en él.

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía?

El OIJ pide a cualquier persona que reconozca el vehículo, conozca su paradero, pueda identificar a quienes viajaban en él o tenga información relacionada con el caso que se comunique de manera confidencial.

La información puede brindarse a través de la línea 800-800-0645 o mediante el correo electrónico [email protected], del Centro de Información Confidencial del OIJ.