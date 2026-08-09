(Video) Hombre sufre terrible atropello y sale volando por el impacto

Esto reportan los usuarios

Durante este domingo, usuarios de redes sociales reportaron un accidente de tránsito en el que un hombre sufrió un brutal atropello.

En las imágenes se observa a la víctima cruzar la calle corriendo, cuando un vehículo la impacta y lanza varios metros sobre la carretera. Inmediatamente después, el automóvil se detiene.

Video de Waze Costa Rica

Según la información disponible, el atropello ocurrió alrededor de las 10:00 a. m. de este domingo 9 de agosto, en el sector de Garabito, Tárcoles, Puntarenas.

Hasta el momento, las autoridades no brindan información sobre el estado de salud de la víctima.

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Por: Camila Rosales Méndez

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