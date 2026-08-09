Durante este domingo, usuarios de redes sociales reportaron un accidente de tránsito en el que un hombre sufrió un brutal atropello.

En las imágenes se observa a la víctima cruzar la calle corriendo, cuando un vehículo la impacta y lanza varios metros sobre la carretera. Inmediatamente después, el automóvil se detiene.

Video de Waze Costa Rica

Según la información disponible, el atropello ocurrió alrededor de las 10:00 a. m. de este domingo 9 de agosto, en el sector de Garabito, Tárcoles, Puntarenas.

Hasta el momento, las autoridades no brindan información sobre el estado de salud de la víctima.

También podría interesarle: Lunes sin agua: AyA anuncia interrupción en sector de Alajuela

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.