VIDEO: Hombre se roba dos reductores de velocidad y sale caminando como si nada

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

¿Se imagina ir por la carretera y toparse un sujeto con dos reductores de velocidad en las manos caminando como si nada pasara?

Bueno, eso sucedió el pasado 17 de junio del 2026, cerca del mediodía en Heredia, particularmente en Belén. Sin embargo, sale a relucir esta tarde porque el Organismo de Investigación Judicial publicó el video del hecho.

¿Qué se sabe sobre el robo?

Agentes de la Delegación Regional Heredia requieren la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la persona que se observa en el video.

De acuerdo con la investigación, el masculino robó dos reductores de velocidad de hule, que estaban en vía pública.

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Posteriormente, los colocó dentro de un carro de color negro, el cuál llevaba unas escalaras en el techo.

Características del sujeto

El requerido corresponde a un masculino de cabello canoso, quien vestía buzo negro, camisa gris oscura sin mangas y tenis blancos.

Cualquier información que pueda ayudar a identificar a esta persona puede ser comunicada de manera confidencial al 800-800-0645.

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