Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

En San Pablo de Heredia, el pasado 31 de agosto, un bombero que estaba en su día libre recibió una violenta agresión luego de acudir y auxiliar a unas personas que sufrieron un accidente de tránsito.

La pareja de la conductora que habría provocado la agresión, llegó furioso y atacó a golpes al bombero que ayudaba a los presentes.

Audiencia

Esta acción llegó a que este 21 de octubre se realizara una audiencia de conciliación para que las partes pudieran ponerse de acuerdo y evitar una acción legal mayor.

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Disculpa del conductor por agresión a bombero

La persona que apareció en el video agrediendo al bombero realizó una disculpa pública.

“Quisiera pedir disculpas públicas al departamento de Bomberos de Costa Rica, por los hechos incurridos en carretera el 31 de agosto del presente año. Quisiera destacar la labor que realizan ustedes como departamento, a los cuales les tengo mucha admiración y respeto, y agradezco por sus servicios”, dijo Luis Albero Tenorio, conductor que agredió al bombero.

En promedio hasta tres accidentes todos los días pueden acabar en discusiones y agresiones que conllevan a un delito mayor.