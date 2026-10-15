Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Un hombre recibió violentas agresiones por tres sujetos quienes lo sorprendieron cuando intentaba ocultarse bajo el contenedor de un furgón en Pavas.

¿Cómo llegaron a golpear al hombre que permanecía oculto?

Se habla de que los sospechosos dieron persecusión a la víctima por varios metros. El hombre se oculta bajo el contenedor de un furgón y ahí es abordado por vario sujetos, quienes le propinan una paliza.

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La situación no termina ahí

Posterior a la agresión, la víctima intenta marcharse y en ese momento los sujetos lo toman por la fuerza y lo obligan a abordar el vehículo en el que movilizaban. Se desconoce su paradero.

Se presume que lo pudieron llevar a otro punto, donde le abandonaron, o lo trasladaron a un lugar diferente y todavía lo mantienen retenido.

OIJ comparte video

OIJ compartió el video y solicitó colaboración de la ciudadanía para identificar a los tres sujetos que aparecen en el video, además del vehículo que utilizaron.