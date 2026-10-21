(VIDEO) Hombre entra a robar a panadería y sale caminando como si nada

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que figura en una grabación y a quien relacionan con el robo de dos teléfonos celulares en una panadería de Vázquez de Coronado, San José.

¿Qué fue lo que pasó?

Los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2026, durante la mañana. Según el informe policial, el sospechoso ingresó al establecimiento y, en apariencia, sustrajo los dos dispositivos.

El hombre es de contextura media y tiene el cabello corto y negro. Al momento de los hechos, vestía una camisa blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis negras con blanco. Además, llevaba un bolso negro en la espalda, del cual colgaba una gorra.

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Si usted reconoce al sospechoso o cuenta con información que permita identificarlo, puede comunicarse de manera confidencial con el OIJ al teléfono 800-800-0645.