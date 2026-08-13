(VIDEO) Hombre entra a municipalidad, se roba una caja fuerte y sale caminando como si nada

Un hombre ingresó durante la madrugada a las instalaciones de la Municipalidad de Santa Cruz, Guanacaste, y aparentemente robó una caja fuerte de una de las oficinas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió un video del hecho y solicitó ayuda a la ciudadanía para identificar al sospechoso.

¿Cómo ocurrió el robo?

Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 3:06 a. m., en las instalaciones municipales.

Según la investigación, el sospechoso ingresó al inmueble y sustrajo una caja fuerte.

Tras salir de la municipalidad, el hombre caminó hacia el noreste. De acuerdo con el OIJ, otro sujeto aparentemente lo esperaba en una motocicleta.

El video muestra al sospechoso desplazándose por la zona después de salir del edificio con el objeto sustraído.

OIJ pide ayuda para identificarlo

La Delegación Regional del OIJ de Santa Cruz busca identificar al hombre que aparece en la grabación.

El requerido es un hombre de contextura delgada y estatura media. Al momento del robo vestía una camiseta de color claro, pantalón que aparenta ser gris y zapatos tipo burro.

Además, utilizaba un casco cerrado de color negro.

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Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre su identidad o ubicación comunicarse de manera confidencial con el Centro de Información Confidencial del OIJ al 800-8000-645.