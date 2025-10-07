Durante la noche del pasado lunes, un helicóptero médico que trasladaba pacientes sufrió un accidente al estrellarse en media autopista en Sacramento, California. El impacto dejó tres personas en estado crítico, según reportes preliminares.

Regresaba de un traslado médico

El helicóptero se encontraba de regreso tras dejar a un paciente en un centro médico de la zona cuando se presentó la emergencia que derivó en el accidente.

Tripulación a hospital en estado crítico

A bordo viajaban tres personas: el piloto, una enfermera y un paramédico. Todos fueron trasladados al hospital en estado crítico. Hasta el momento, no se han emitido comunicados oficiales sobre su estado de salud.

Investigación en curso

La empresa encargada del helicóptero está realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas de este accidente. Las autoridades continuarán recabando información mientras se esclarecen los hechos.