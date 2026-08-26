VIDEO: Grupo de 9 personas amenaza, patea y golpea para asaltar a sus víctimas

El OIJ difundió un video que muestra la violencia con la que un grupo de delincuentes habría atacado a peatones para asaltarlos en Santa Cruz, Guanacaste.

Amenazan, golpean y patean a sus víctimas

Según el OIJ, el grupo estaría integrado por ocho hombres y una mujer. En uno de los casos, ocurrido en julio, interceptaron a varias personas en la vía pública, las amenazaron con armas blancas y luego las golpearon y patearon para quitarles sus pertenencias.

OIJ pide ayuda para identificarlos

Los sospechosos huyeron después de cometer los asaltos. El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a estas personas y aportar información que permita conocer dónde podrían ser localizadas.

Cualquier información puede comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645 del OIJ.