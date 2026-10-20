(VIDEO) Graban a hombre cometiendo actos obscenos frente a niños en caserío

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Vecinos de una urbanización, en El Molino de Pococí, denunciaron ante la Fiscalía a un hombre por cometer actos obscenos frente a niños.

¿Qué fue lo que pasó?

Un video grabado por una madre de familia documentó parte de lo ocurrido. Según la denuncia, el hecho ocurrió este lunes antes del mediodía, cuando tres menores, entre ellas una niña de 9 años, otra de 11 y un niño de la misma edad estaban cerca de sus viviendas.

En apariencia, el sospechoso se colocó frente a una casa y realizó actos obscenos mientras les gritaba a las menores.

Una de las madres relató que las niñas acudieron a buscarla para contarle lo sucedido. Ante la situación, decidió grabar al hombre desde una ventana y presentar la denuncia ante las autoridades judiciales.

Los vecinos aseguran que el sujeto no vive en la urbanización, pero sí en un sector cercano. Además, señalaron que, en apariencia, protagonizó situaciones similares anteriormente, incluso en lugares cercanos al paso de estudiantes y familias.

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Según los testimonios, el hombre presuntamente también habría mostrado sus partes íntimas en otras ocasiones y seguido a mujeres que caminaban con menores de edad por la comunidad.

La denuncia presentada ante la Fiscalía permitió la apertura de una investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades no descartan realizar acciones en las próximas horas.