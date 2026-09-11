(VIDEO) Golpean a Keylor Navas tras polémico partido

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Keylor Navas terminó muy molesto después de una pelea entre Pumas y León que ocurrió tras el pitazo final.
El incidente incluyó empujones, golpes y tarjetas rojas en la jornada número 7 en la liga mexicana.
El árbitro Salvador Pérez acababa de señalar el final cuando los jugadores de ambos equipos comenzaron a discutir en el terreno de juego.
La situación habría iniciado por un reclamo de futbolistas de León contra el defensor de Pumas, Ángel Azuaje. La discusión rápidamente subió de tono y terminó en empujones.
En medio del altercado, un jugador de León habría golpeado con una cachetada a Azuaje. Esto provocó la reacción inmediata de sus compañeros, quienes acudieron para defenderlo.
La situación tomó otro rumbo cuando, según explicó el técnico de Pumas, Esteban Solari, un integrante del cuerpo técnico de León golpeó a Keylor Navas.
El portero costarricense reaccionó molesto y buscó al responsable de la agresión. Ante esto, Solari intervino para evitar que el guardameta tuviera una reacción que pudiera generarle una sanción.
El entrenador acompañó a Navas hasta el vestidor mientras la pelea continuaba en la cancha.
El incidente se prolongó durante varios minutos y reunió a jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos clubes.
El árbitro terminó expulsando únicamente al defensor Sebastián Vegas. Otros futbolistas intervinieron para intentar separar a sus compañeros y evitar que la situación pasara a mayores.