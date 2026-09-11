(VIDEO) Golpean a Keylor Navas tras polémico partido

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Keylor Navas terminó muy molesto después de una pelea entre Pumas y León que ocurrió tras el pitazo final.

El incidente incluyó empujones, golpes y tarjetas rojas en la jornada número 7 en la liga mexicana.

La pelea comenzó después del partido

El árbitro Salvador Pérez acababa de señalar el final cuando los jugadores de ambos equipos comenzaron a discutir en el terreno de juego.

La situación habría iniciado por un reclamo de futbolistas de León contra el defensor de Pumas, Ángel Azuaje. La discusión rápidamente subió de tono y terminó en empujones.

En medio del altercado, un jugador de León habría golpeado con una cachetada a Azuaje. Esto provocó la reacción inmediata de sus compañeros, quienes acudieron para defenderlo.

VIDEO DEL MOMENTO DEL GOLPE A KEYLOR NAVAS

SE PRENDIÓ 🔥 EL CERRO‼️



Termina muy caliente 🔥

el duelo Punas Versus León



Seguramente vendrán castigos para ambos equipos, y esto puede dañar los duelos del fin de semana.



Un mal arbitraje que fue complaciente y una derrota que dejó muy dolido a los verdes. pic.twitter.com/UYMoC8eGyW — PACO GONZÁLEZ 🎙️ (@pacogonzaleztv) September 11, 2026

Se puso brava la cosa en CU al finalizar el juego entre Pumas y Club León, varios jugadores se violentaron entre ellos el portero Keylor Navas

📹@eldesconocido pic.twitter.com/8lapnhBKgr — Paco Montes (@PacoMontesLA) September 11, 2026

Keylor Navas también terminó involucrado

La situación tomó otro rumbo cuando, según explicó el técnico de Pumas, Esteban Solari, un integrante del cuerpo técnico de León golpeó a Keylor Navas.

El portero costarricense reaccionó molesto y buscó al responsable de la agresión. Ante esto, Solari intervino para evitar que el guardameta tuviera una reacción que pudiera generarle una sanción.

El entrenador acompañó a Navas hasta el vestidor mientras la pelea continuaba en la cancha.

Hubo una expulsión durante la pelea

El incidente se prolongó durante varios minutos y reunió a jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos clubes.

El árbitro terminó expulsando únicamente al defensor Sebastián Vegas. Otros futbolistas intervinieron para intentar separar a sus compañeros y evitar que la situación pasara a mayores.