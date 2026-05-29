Una colisión entre una motocicleta, una bicicleta y un vehículo liviano dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo una motocicleta, que aparentemente circulaba a alta velocidad, pierde el control e impacta primero a un ciclista y posteriormente colisiona contra un automóvil.

Ciclista murió en el lugar

Producto de la fuerza del impacto, el ciclista salió expulsado de la vía y cayó en una alcantarilla. Cuando los socorristas de la Cruz Roja llegaron al sitio, lo valoraron y lo declararon fallecido.

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Motociclista sufrió heridas graves

Por su parte, el conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y requirió atención médica de emergencia.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el accidente y determinarán las responsabilidades correspondientes.