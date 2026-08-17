Un fatal accidente entre dos motocicletas y un vehículo liviano dejó a un joven de 18 años muerto y a otro hombre en condición crítica la noche de este domingo en Barranca, Puntarenas.

La Cruz Roja movilizó dos unidades para atender el accidente, mismo que se presentó cerca de las 9 de la noche.

Video del accidente

Los socorristas atendieron a dos pacientes en el lugar. El video compartido por la plataforma Waze Costa Rica muestra como el automóvil colisiona con las motocicletas en la zona.

Un hombre adulto logró estabilizarse y un posterior traslado en condición urgente al Hospital Monseñor Sanabria para recibir atención médica.

Mientras tanto, un joven de 18 años no logró sobrevivir al impacto. De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron la colisión.

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