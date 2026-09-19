(VIDEO) Exjugador de la Premier League es arrollado por aplanadora en medio entrenamiento

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Una escena inesperada se vivió durante un partido de la Primera División de Tailandia, cuando el exfutbolista de la Premier League y de Inglaterra, Andros Townsend fue arrollado por un rodillo utilizado para trabajar el césped del estadio.

El incidente ocurrió este sábado 19 de septiembre durante el medio tiempo del encuentro entre Pattani FC y PT Prachuap.

¿Qué fue lo que pasó?

Townsend, de 35 años, calentaba junto a sus compañeros cuando se cruzó en la trayectoria del vehículo que realizaba trabajos sobre el terreno de juego.

Según muestra un video difundido en redes sociales, el vehículo lo golpeó en las piernas y pasó parcialmente sobre su cuerpo.

Townsend quedó tendido sobre el césped mientras sus compañeros acudieron de inmediato para auxiliarlo.

🤯 A scary moment for Andros Townsend in the warm-up!



Thankfully he escaped serious injury and still managed a late cameo in PT Prachuap’s 3-0 win. pic.twitter.com/jpSPYGlp7W — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 19, 2026

Aún así jugó

Pese a lo aparatoso del accidente, el jugador evitó una lesión de gravedad. Reportes procedentes de Tailandia señalan que presentó molestias y algunas heridas en la zona de la cadera y el muslo.

Incluso, Townsend ingresó al terreno de juego durante los últimos minutos del partido, poco después del incidente.

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Townsend cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol inglés. El extremo pasó por Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton y Luton Town, además de acumular 291 apariciones en la Premier League y representar a la Selección de Inglaterra.