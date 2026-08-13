Un video exclusivo de Noticias Repretel captó cómo Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca” conversó con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) antes de que lo trasladaran al Aeropuerto Juan Santamaría.

Recordar que Bell lo requiere un distrito del Estado de Nueva York por el delito de tráfico internacional de drogas.

Investigación contra “Macho Coca”

Según la investigación, aparentemente lideraba una red criminal entre 2022 y 2023. Los agentes de la DEA documentaron que el extraditable realizó una negociación con agentes encubiertos.

Las negociaciones incluyeron la venta de muestras de pruebas de pureza y también la coordinación logística de un cargamento de aproximadamente 700 kilos de cocaína a territorio estadounidense.