Un hueco de grandes dimensiones se abrió la mañana de este miércoles 24 de septiembre en Bangkok, la capital de Tailandia.

El deslizamiento alcanzó unos 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados. No dejó víctimas fatales, pero obligó a evacuar edificios, suspender servicios médicos y cerrar el tránsito en una de las zonas más concurridas de la zona.

Colapso ligado a construcción del metro

El terreno cedió sobre la obra de la estación Vajira Hospital. La rotura de tuberías de agua agravó la situación al acelerar el deslizamiento del suelo.

Tres vehículos presentaron daños, incluido un patrullero policial, y otros quedaron al borde del vacío. El hueco también dejó expuesta la estructura subterránea de la comisaría cercana.

Hospital evacuó pacientes y cerró servicios

El Hospital Vajira suspendió la atención ambulatoria por al menos dos días, aunque su edificio principal no sufrió daños. Como medida preventiva, se trasladó a unos 3.500 pacientes hospitalizados hacia otras áreas.

Las autoridades ordenaron evacuar a residentes y funcionarios cercanos, además de cortar el suministro de agua y electricidad. Mientras tanto, se mantienen los cierres viales y la evaluación de los daños en la infraestructura.

