VIDEO: Donald Trump explota y le grita a un periodista

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo enfrentamiento con una periodista de la CNN durante una conferencia de prensa, cuando la reportera le preguntó si había hablado con el líder norcoreano Kim Jong-un para reducir las maniobras militares con Corea del Sur.

Trump reaccionó de forma agresiva, ordenándole que se callara y preguntándole para qué medio trabajaba, a lo que la periodista respondió que pertenecía a la CNN, desatando la ira del mandatario. “Cállate, eres muy respetuosa delante de este joven”.

Este no es el primer incidente de Trump con periodistas mujeres, ya que en febrero pasado insultó a otra reportera llamándola “soberbia”, y en 2024 llegó a llamar “cerdita” a una comunicadora que le preguntó por los archivos de Jeffrey Epstein.