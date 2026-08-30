(VIDEO) Detienen esposa de “Pecho de Rata”

La Policía de Migración detuvo a una mujer de apellidos Smith de la O, quien identificaron como esposa de Edwin López Vega, conocido con el alias de “Pecho de Rata”, quien se encuentra extraditado en los Estados Unidos.

¿De qué se le acusa?

Según información preliminar de las autoridades, la mujer tenía una orden de captura por los delitos de tráfico de drogas y otros.

La detención ocurrió cuando la mujer ingresaba al país como pasajera.

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¿Y ahora qué pasará?

Tras ser detenida, la entregaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que continuará con el proceso correspondiente.