(VIDEO) Derrumbe provoca el cierre de la Ruta 32

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El paso por la Ruta Nacional 32, en el sector del kilómetro 28 del Parque Nacional Braulio Carrillo, fue cerrado debido a una nueva caída de material reportada en la vía.

La medida se tomó como prevención mientras se atiende la situación y se realizan las labores correspondientes para garantizar la seguridad de los conductores que transitan por este corredor.

Ante el cierre, las autoridades informaron que se mantienen habilitadas dos rutas alternas: la Ruta Nacional 10, por Turrialba, y la Ruta Nacional 126, por Vara Blanca.

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Se recomienda a los conductores tomar previsiones, utilizar las rutas alternas y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre la reapertura de la Ruta 32.

Escrito por: Daniel Palma Durán.