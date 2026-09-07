(VIDEO) Delincuentes asaltan panadería en Alajuela

Dos delincuentes ingresaron a una panadería en Alajuela y, en menos de un minuto, escaparon con aparatos electrónicos.

¿Qué fue lo que pasó?

Según se observa en el video, los sujetos llegaron al sitio a bordo de un carro pequeño. Ambos se bajaron del vehículo e ingresaron al establecimiento aparentemente con tranquilidad.

Pocos segundos después, los hombres salieron corriendo del negocio mientras llevaban los aparatos electrónicos en sus manos.

Los sospechosos corrieron hasta el vehículo en el que llegaron y huyeron del lugar.

Las autoridades buscan identificar y localizar a los dos implicados en el asalto.

Según varios informes desde la zona, se trataría de la panadería Kathis en la zona de Carrizal, en Alajuela.

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