Video de sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica llega al New York Post

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El caso del estadounidense que hallaron sin vida en el mes de setiembre, en Playas del Coco, Guanacaste, captó la atención del reconocido periódico New York Post, al poner bajo conocimiento las condiciones detrás de su homicidio y la principal sospechosa del crimen.

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Versión del Organismo de Investigación Judicial

De acuerdo a la versión preliminar, la víctima, un ciudadano estadounidense de apellido Fleming, de 74 años, al parecer habría ingresado a un condominio en compañía de la mujer que aparece en el video, quien posteriormente habría salido del lugar tiempo después.

“Cuando se ubicó el cuerpo del hombre, este presentaba lesiones en la cabeza que, en apariencia, habrían sido provocadas con objetos contusos”, dice el OIJ.

Detalles de la investigada en el New York Post

Mystery woman sought by Costa Rican authorities after US citizen found dead https://t.co/XuZJiymulF pic.twitter.com/aIlkpmahVX — New York Post (@nypost) October 15, 2026

Tal cual indicó el OIJ y New York Post, no se ha identificado a la sospechosa, por lo que se publicó el video con el objetivo de ubicarla y tener mayor información sobre ella.

En el momento del presunto homicidio la mujer vestía sandalias, un short de mezclilla azul y una prenda tipo sostén o brasier de color blanco.

Si usted reconoce a esta mujer o cuenta con información que permita identificarla, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645.