El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica publicó un video en sus canales digitales donde se observa la afectación causada por las inundaciones en Puntarenas, con varios sectores completamente anegados, así como el rescate en balsa de una persona adulta mayor.

Las imágenes reflejan la gravedad de la situación que atraviesan distintas comunidades de la provincia.

Videos

Comunidades afectadas por las lluvias

Este domingo, los Bomberos informaron que continúan con las labores de rescate y evacuación de personas afectadas por las fuertes lluvias. Las acciones se concentran en Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Chacarita, zonas donde el nivel del agua aumentó de forma significativa.

Coordinación interinstitucional para atender la emergencia

Durante el fin de semana, se movilizó personal y equipo especializado de la Unidad Operativa de Rescate Acuático, con el fin de responder de forma oportuna a las incidencias. Además, se trabaja junto con la Cruz Roja Costarricense, el Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para trasladar a las personas afectadas al albergue ubicado en la Escuela Riojalandia, en Barranca.