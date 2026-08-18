Un reciente video compartido por el Organismo de Investigación Judicial, OIJ, capturó el momento de un violento asalto que ocurrió en un supermercado de Curridabat, en San José.

En el video, se aprecia el momento en el que ingresan cuatro sujetos al local, todos fuertemente armados, para saquear el lugar y llevarse licores, productos y dinero de la caja registradora.

Armas de guerra

El armamento era fuerte, uno de ellos llegó con un arma larga, otros con armas cortas modificadas con cargadores rápidos.

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Apuntaron a los dependientes en la cabeza, y también los amenazaron con los focos de sus armas, justo antes de llevarse la mercadería.

El video se publicó en el YouTube del OIJ el pasado 14 de agosto. No se especifica el momento en el que sucedió el hecho.