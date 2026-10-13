(VIDEO) Conductora atropella a dos personas en paso peatonal frente a escuela de enseñanza especial

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Una conductora atropelló a un hombre y una mujer en un paso peatonal frente a la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell, luego de pasar por un semáforo que estaba en rojo, según se observa en un video del incidente.

Las imágenes muestran cómo el semáforo peatonal cambia a verde, mientras la señal para los vehículos cambia a rojo. En ese momento, ambas personas cruzan la vía, pero un automóvil avanza a alta velocidad y las golpea.

Transeúntes auxiliaron a los afectados

Tras el atropello, varias personas que transitaban por el lugar se acercaron para auxiliar al hombre y a la mujer, quienes sufrieron fuertes golpes producto del impacto.

De momento, se desconoce el estado de salud de ambas personas y no se cuenta con información adicional sobre su condición médica.

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El incidente quedó registrado en video, donde se observa el momento en que el vehículo impacta a los peatones en este cruce frente al centro educativo.