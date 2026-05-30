Una imprudencia en carretera casi ocasiona un terrible accidente, ya que el conductor de una bicimoto realizó una acción que pudo generarle incluso la muerte.

¿Qué ocurrió?

En un vídeo que compartió la página “Waze Costa Rica”, se observa como un vehículo pesado se trasladaba por la carretera, sin embargo, el conductor de una bicimoto intentó adentrarse por el mismo camino e impactó el lado izquierdo del camión, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

¿Se presentó una emergencia mayor?

Pese a tratarse de un choque con un vehículo pesado, la situación no pasó a mayor escala.