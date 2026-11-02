Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un conductor intentó atropellar a oficiales de seguridad de un conocido supermercado, esto como parte de una aparente defensa a su compinche, quien sorprendieron robando artículos en el local.

Debido a esto, a esta persona la detuvieron y pusieron en el suelo por los oficiales de seguridad privada en el sitio.

Conductor lo defendió

Lo que no se esperaban los oficiales es que en la parte exterior del supermercado, en el área del parqueo, había un compinche del detenido. Sin dudarlo, utilizó su carro para intentar atropellar a los guardas del establecimiento comercial.

Disparos

Luego de varios intentos de golpear a los oficiales, el sujeto intentó huir del lugar, por lo que uno de los oficiales utilizó el arma de reglamento y disparó contra las llantas del vehículo.

El sospechoso fue detenido y presentado por la policía a la Fiscalía como sospechoso de intento de homicidio.

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