La Municipalidad de Escazú publicó un video en el que se observa una pelea entre dos conductores tras una colisión en carretera.

¿Qué ocurrió?

En las imágenes se aprecia a un carro rojo frenar de manera abrupta, lo que provoca que una motocicleta que circulaba detrás choque contra el vehículo.

Ante la situación, el conductor del automóvil reacciona de manera violenta, sale del carro y agrede al motociclista.

Según muestra el video, el hombre golpea y patea al conductor de la motocicleta. Posteriormente, aparece quien sería su hermano e intimida nuevamente al motorizado.

En medio de la situación, otro conductor interviene y el aparente hermano saca un arma de fuego para intimidarlo.

Las consecuencias de la pelea

Tras lo ocurrido, al primer agresor se le atribuye una infracción de tránsito y una posible agresión.

Por otra parte, las autoridades decomisaron el arma de fuego al segundo conductor y elaboraron un informe sobre la colisión.

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Por: Camila Rosales Méndez

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