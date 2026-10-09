(VIDEO) Compradores en la frontera huyen por resguardarse durante terremoto

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El fuerte terremoto que sacudió Panamá este viernes también generó momentos de caos en Costa Rica, donde videos muestran momentos de tensión, con objetos que cayeron al suelo, personas que corrieron por las gradas y cortes de electricidad.

Las imágenes muestran cómo se vivió el movimiento telúrico en la zona fronteriza, mientras habitantes y trabajadores reaccionaban ante la fuerza del temblor.

Cruz Roja reporta caída de objetos en la Zona Sur

La Cruz Roja Costarricense informó que realizó un monitoreo de sus comités en todo el país, incluidos los ubicados en la Zona Sur, para conocer posibles afectaciones relacionadas con el sismo.

Como parte de este seguimiento, la institución reportó la caída de objetos menores en localidades como Laurel y Neily, entre otras.

La Cruz Roja indicó que sus comités se mantienen operativos y disponibles para atender cualquier emergencia que pueda surgir como consecuencia del evento sísmico.