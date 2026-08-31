VIDEO: Choque contra un poste deja cinco personas gravemente heridas

Cinco personas resultaron heridas, una de ellas en condición crítica, luego de que un vehículo chocara contra un poste de alumbrado público en Paraíso de Cartago.

Accidente ocurrió en la madrugada

El accidente se registró a las 3:38 a. m. en Llanos de Santa Lucía, Paraíso de Cartago.

Por razones que aún no han sido determinadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Cinco personas fueron trasladadas

Los cuerpos de emergencia atendieron a cinco pacientes. Uno de ellos se encontraba en condición crítica, mientras que los otros cuatro fueron reportados en condición urgente.

Los cinco fueron trasladados al Hospital Maximiliano Peralta para recibir atención médica.

En la emergencia participaron tres unidades de soporte básico.

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