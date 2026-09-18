Filtran video del celular de “Pecho de Rata” que destapa supuesto secuestro

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Un video encontrado en el celular de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, se convirtió en una de las piezas más inquietantes del expediente Riverside.

La grabación muestra a un hombre amordazado y retenido por otras personas. Según la investigación del OIJ y la Fiscalía, se trataría de Josué David Aguilar Fonseca, un mecánico cuyo paradero se desconoce.

OIJ identificó al hombre como Josué Aguilar

De acuerdo con el expediente, el video habría llegado al teléfono de López Vega el 22 de febrero de 2025.

Los investigadores buscaron denuncias de personas desaparecidas y encontraron el caso de Aguilar Fonseca. Su padre reportó que no tenía información sobre su hijo desde el 26 de enero de ese año.

El OIJ obtuvo una fotografía de Aguilar y realizó una comparación con las imágenes del hombre que aparece amarrado. Los investigadores concluyeron que se trataba de la misma persona.

Sin embargo, la defensa pública realizó posteriormente una investigación que abrió una nueva interrogante.

Familia cuestiona la identidad del hombre

La defensa mostró las fotografías comparativas al padre y a la madre de Aguilar. Ambos señalaron que el hombre del video no era su hijo y mencionaron diferencias físicas.

Además, existe una diferencia en las fechas que genera dudas. El video habría sido registrado antes del 22 de febrero, mientras que la familia reportó la desaparición de Josué el 26 de enero.

El expediente también menciona a un hombre identificado con el alias “Motor”, quien aparece relacionado con contactos de “Pecho de Rata”.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente quién es la persona que aparece en la grabación ni qué ocurrió con Josué David Aguilar Fonseca.

El caso continúa bajo investigación dentro del expediente Riverside.