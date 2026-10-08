(VIDEO) Celine Dion sufre aparatosa caída en medio concierto

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Céline Dion sufrió una caída durante un concierto en París, cuando daba pequeños saltos sobre el escenario y perdió el equilibrio.

La cantante terminó en el suelo, pero levantó una mano para tranquilizar al público y continuó con su presentación.

La situación generó preocupación entre los presentes debido a que la artista padece el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune poco frecuente que afecta su movilidad.

Esta enfermedad y los dolores crónicos asociados han mantenido a Dion alejada de los escenarios durante periodos prolongados, por lo que la caída pudo generar mayor inquietud entre sus seguidores.

Pese al incidente, la cantante continuó con su presentación y parece que la caída no puso en riesgo ni afectó su salud.